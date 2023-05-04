TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddiası üzerine konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, "Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddiası sonrası açıklamalarda bulundu.



A Spor'a konuşan Büyükekşi, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Kuntz'un yerine A Milli Takım’ın teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiği öne sürülmüştü.