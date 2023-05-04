Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri duyuruldu
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan, Giresunspor-Fenerbahçe maçında Bahattin Şimşek, Galatasaray-Başakşehir maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmalara sahne olurken, 33. haftada maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
6 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
7 MAYIS PAZAR:
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK
8 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER
Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
6 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
7 MAYIS PAZAR:
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK
8 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER