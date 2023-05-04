  • USD: 19,46 - 19,50
  • EURO: 21,53 - 21,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri duyuruldu

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan, Giresunspor-Fenerbahçe maçında Bahattin Şimşek, Galatasaray-Başakşehir maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ekleme: 4.05.2023 - 16:08 Güncelleme: 4.05.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmalara sahne olurken, 33. haftada maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

6 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

7 MAYIS PAZAR:
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK

8 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER

Bakan Bozdağ The Economist'in skandal kapağına tepki gösterdi: Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor
The Economist'in 'Erdoğan' kapağına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yine aynı akıbeti yaşayacaklar
HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız
CHP'li Ekrem İmamoğlu: 'Denizli vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler görüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz
Bakan Akar: BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna yarın tahıl girişimi toplantısı yapacak
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'
Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya Rusya sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde konser veren sanatçılara tehdit yağdı: Millet İttifakı'ndan çirkin tehdit
HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
Ordu'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek
Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitinginde de HDP bayrağı sallandı
Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz
Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak! İşte Yeni Zigana Tüneli özellikleri

Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak! İşte Yeni Zigana Tüneli özellikleri

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti