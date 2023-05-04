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Milli takımda Stefan Kuntz dönemi sona eriyor! Sergen Yalçın derken o isim...

Türkiye Milli Futbol Takımımız, son olarak EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Oynattığı futbolla ve alınan skorlarla uzun süredir yoğun eleştirilere maruz kalan Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı öğrenilirken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.

Ekleme: 4.05.2023 - 11:03 Güncelleme: 4.05.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Milli Futbol Takımımız, son olarak EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Oynattığı futbolla ve alınan skorlarla uzun süredir yoğun eleştirilere maruz kalan Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı öğrenilirken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

STEFAN KUNTZ'A YOĞUN ELEŞTİRİ

2021 sonlarına milli takımda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, Türkiye'nin başında toplamda 16 maça çıktı. 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Alman çalıştırıcı, 2.00 maç başı puan ortalamasına sahip...

Büyük ve önemli maçlarda oynattığı futboldan dolayı ve mağlup olmasından dolayı sıkça eleştirilen Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu ve üstündeki baskı daha da artmıştı.

Portekiz'e mağlup olduktan sonra İtalya ile hazırlık maçı oynayan Türkiye, sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Uluslar C Ligi'nde iyi bir grafik çizen milliler grupları lider tamamlasa da Euro Elemelerinde Hırvatistan karşısında alınan mağlubiyet sonrası 3 puanla 3. sıraya gerilediler.

Kötü sonuçların ardından Stefan Kuntz'un yerine Sergen Yalçın'ın takımın başına geçeceği iddia edilmişti ancak bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar ayrılma aşamasını gelindi ve yerine Abdullah Avcı yeni teknik direktör oldu. Ayrıca Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz ve Önder Karaveli'nin teknik kadroda yer alacağı bilgisi de öğrenilenler arasında yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF tarafından resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması beklenirken, Stefan Kuntz'un ve federasyonun avukatları arasında görüşmeler sürüyor.
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