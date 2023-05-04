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Mauro Icardi'nin Fulham transferi yattı! Sebebi ise...

Fulham, Icardi için PSG'nin kapısını çaldı. Bu haberin duyulmasının ardından taraftarlar isyan bayrağını açtı, sebep ise; Tangocu'nun özel hayatı olarak gösterildi. Galatasaray, Mauro Icardi'de favori konuma geldi...

Ekleme: 4.05.2023 - 09:58 Güncelleme: 4.05.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi'yi Paris Saint-Germain'den kiraladığında herkesin aklında soru işareti vardı.

Tüm Avrupa medyası, Arjantinli golcünün kariyerinin düşüşe geçtiğini ve G.Saray'da da istenilen performansı gösteremeyeceği kanısındaydı. Ancak Tangocu, öyle bir performans ortaya koydu ki hem sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi hem de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yeniden dikkatini çekti.

Icardi'nin yükselen grafiğinin ardından İtalyan devleri; Milan, Roma ve Juventus, yıldız ismi transfer listesine ekledi. Icardi'nin son talibi ise İngiliz ekibi Fulham oldu.

Taraftar istemedi

Premier Lig temsilcisinin Icardi için PSG ile yaptığı görüşmelerin haberi, İngiliz basınına düştü ve Fulham, Fransızlara 12+3 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak bu teklif sonrasında Ada ekibinin taraftarları ayağa kalktı.

Taraftarlar, çıkan haberler sonrasında kulübü mesaj yağmuruna tutarak, Icardi'nin alınmamasını istedi. Sebep olarak ise Arjantinli süper starın özel yaşamıyla, yüksek maaşı gösterildi.

İngiliz basını, Fulham'ın, taraftar baskısının ardından transferden çekileceğini vurgularken, bu durum ise Galatasaray'a yaradı. Fransız basını, Icardi transferinde sarı-kırmızılıları favori gösterdi.

14 gol 7 asist

Bu sezon 19 maçta Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız, 14 gol, 7 asistlik performansıyla sarı-kırmızılılar'ın en çok skor katkısı veren ismi konumunda...
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