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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Bitime 2 hafta kala garantiledi...

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip böylelikle 3 yıl aradan sonra 23. kez lig şampiyonu oldu.

Ekleme: 31.05.2023 - 10:33 Güncelleme: 31.05.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip böylelikle 3 yıl aradan sonra 23. kez lig şampiyonu oldu. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, mutlak 3 puan ile sahaya çıktı

Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray, ligde bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliviera atarken, Başkent ekibinin tek golünü Milson kaydetti.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Bitime 2 hafta kala garantiledi...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA GÖĞÜSLEDİ

Lig'de haftaya 82 puanla lider bitiren sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılarak 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ÜÇ SEZON ARADAN SONRA...

Galatasaray, 23. şampiyonluğu kazanarak üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Bitime 2 hafta kala garantiledi...

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı ile birlikte 23. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirerek, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş oldu.

OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanarak, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu alarak, teknik direktörlük kariyerindeki kaldıracak.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Bitime 2 hafta kala garantiledi...
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