Süper Lig'in yeni ekibinden Beşiktaş'a destek! 'Ben de söylerdim'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın ligden çekilen takımların tüm maçlarının geçersiz sayılması konusunda haklı olduğunu söyledi.Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, transfer gelişmelerini değerlendirdi.Sezonun ilk yarısını Sivasspor'da geçiren İsrailli oyuncu Dia Saba ile anlaşamadıklarını söyleyen Yıldırım, 'Evet oyuncuyla görüştüm. Şu an anlaşma şansım yok. Oyuncu 1 milyon eurodan kapı açtı. Benim öyle bir param yok. Niye yok. Türkiye Futbol Federasyonu benim harcama limitimi açıklamadı ki daha. Bilmiyorum. Şimdi bu harcama limiti içinde giden oyunculara para vereceğim git diye kalan oyunculara para vereceğim artı geleceklere var. Her yaptığım transferin bir kopyası TFF'ye gidiyor oradan limitimden düşecek sonra TFF diyecek ki senin limitin doldu. Ne yapacağız şimdi. Onun için biz Samsunspor olarak şu an denk bütçe oluşturacağız.' sözlerini sarf etti.Son olarak hükmen maçlar hakkındaki tartışmaları değerlendiren Yıldırım şöyle konuştu:'Ligden çekilen takımlarla ilgili hükmen galibiyet konusunu ben doğru bulmuyorum. 1. Lig'de de 2 takım çekildi. Geçmişe yönelik gidiyorlar. Samsunspor'un 1989'daki kazasından sonra o gün bir karar almışlar. O yanlış, bana göre devam ettiriliyor. O gün yapılan yanlışı, bir daha tekrarlıyorsunuz. 30 sene önceki Türkiye, 30 sene önceki futbol endüstrisi yok ki. Adaletin doğru sağlanması gerekiyor. Beşiktaş, haklı olarak söylüyor. Beşiktaş'ın yerinde ben de olsam aynı şeyleri söylerdim.'