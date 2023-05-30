Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray düşme hattı yakınında bulunan MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.



Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Oliveira; Rashica, Mertens, Kerem; Icardi 11'ini tercih etti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe 11'ini sahaya sürdü.



Şampiyonluğu ilan etmesi için bu maçı kazanmak zorunda olan Galatasaray rakibini 4-1'lik skorla geçti ve 23. şampiyonluğunu ilan etti.



Galatasaray'ın gollerini 7 ve 39'da Mauro Icardi, 73'te Barış Alper Yılmaz ve 78'de Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 16'da Milson kaydetti. Kerem Aktürloğlu maçta 3 asist yaptı.



Hükmen maçlar eklendiğinde puanını 85'e yükselten Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.



MKE Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.