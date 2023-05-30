MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Peki MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.



Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.



Kadro açıklandı



Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü maçına tam kadro ile çıkacak.



Bu doğrultuda cezalı olan Nicolo Zaniolo da kadroda yer aldı.



İLK 11



MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe



Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Oliveira; Rashica, Mertens, Kerem; Icardi



Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.



Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.



Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.



Son 3 maçını kazandı



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.



Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında



Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



Tolunay Kafkas'la iç saha yenilgisi yok



MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.



Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.



Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.



Eryaman kapalı gişe



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine MKE Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi.



Sarı-lacivertli taraftarlar biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tüketti. Başkent kulübü de biletlerin sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahiplerine satıldığını duyurdu.