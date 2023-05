Fenerbahçe'nin galibiyeti anlam kazanmadı...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazandı ancak Galatasaray Ankara'da kazanınca şampiyonluk şansı kalmadı.

Spor Toto Süper Lig'de tüm maçların aynı saatte olduğu haftada Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.



Mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Diğer taraftan Galatasaray Ankara'da kazandığı için Fenerbahçe'nin derbi maç öncesi şampiyonluk şansı kalmadı.



Maçta gol; 2. dakikada Valencia ve 90+4. dakikada Miha Zajc'dan geldi.



Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 77 puana yükseldi.



İstifa çağrısı

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray'ın maçını telefonlarından takip etti.



Ankaragücü karşısında 3. golü bulan Galatasaray, sonrasında 4. golü de buldu.



71. dakikada Barış Alper Yılmaz ile gelen 3. gol sonrası Fenerbahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.



Aziz Yıldırım çağrısı



Fenerbahçe taraftarları, aynı zamanda eski başkanları Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.



Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'ın 3. ve 4. golünden sonra stadyumu da terketmeye başladı.



Arda Güler dışında herkes ıslıklandı



Fenerbahçe taraftarları genç oyuncuları Arda Güler dışında, bütün futbolculara tepki gösterdi.



Maç Özeti



1' İlk düdük çaldı



2' Arda Güler'den harika pası alan Valencia karşı karşıya pozisyonda golü attı.



3' Antalyaspor tehlikeli geldi. Wright'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklendi. Hakemin kararı değişmedi.



16' Antalyaspor'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.



19' Antalyaspor tehlikeli geldi. Luan Peres topun önüne kendisini atarak atağı kesti. Dönen toptaki şutu İrfan Can Eğribayat kurtardı. Jorge Jesus futbolcularına 'sakin' anlamında işaret yaptı.



21' Fenerbahçe'de Valencia tehlikeli geldi. Antalyasporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kalan oyuncu faul kararı bekledi ancak oyun devam etti.



31' İrfan Can Kahveci, Arda Güler'in pasında topla buluştu ve kenardan ortasını yaptı. Kafa vuruşu Batshuayi'den geldi, ancak Helton Leite topu kornere çeldi.



42' İrfan Can Kahveci savunmadan dönen topa sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Helton Leite bir kez daha kornere çeldi.



43' Szalai'nin kafa vuruşunda müdahale sonrası Fenerbahçe bir korner daha kazandı. Bu kornerde kaleci Helton'un yerde kalması sonrası oyun durdu.



56' Miha Zajc, önünde boş alan buldu. Yarı sahayı topla geçen oyuncu, yerden şutunda az farkla golü kaçırdı.



68' Batshuayi ve Valencia'nın yerine King ve Pedro oyuna girdi.



70' Arda Güler bir kez daha iyi bir ara pası çıkardı. Zajc karşı karşıya pozisyonda rakiplerini geçemedi. Top kornere çıktı.



90+4' Miha Zajc attığı golle farkı ikiye çıkardı.