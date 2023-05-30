Fenerbahçe Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe Antalyaspor maçı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak. Şampiyonluk için Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyen Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı galip gelerek hata yapmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk için Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor.



Saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi, Zorbay Küçük yönetecek.



İşte sahaya çıkacak 11'ler;



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Batshuayi, Valencia



Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wrihgt



