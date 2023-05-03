Murat Kurum ve yıldız futbolcular depremzedeler için sahaya çıktı

Asrın felaketinin üzerinden 3 ay geçti.Bu süreçte afet bölgesinde büyük mücadeleler ortaya koyuluyor. Yaralar hızlıca sarılıyor, kentler yeniden ayaklandırılıyor, afet konutları yükseliyor...Yaşanan zorlu günlerde ise depremzedeler, yoğun seçim gündemine rağmen unutulmuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir yandan seçim çalışmalarını yürütüyor, bir yandan da afetzedeler için çalışmalarına devam ediyor.Bu kapsamda Bakanlık harekete geçerek, bir dostluk maçı düzenledi. Bakan Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.Deprem bölgesinden İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla yeşil sahaya çıktı. Murat Kurum da afetzedelerle birlikte 'Yükselen Anadolu' takımında sahada yer aldı.Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde yapılan karşılaşma, TFF Riva Tesislerinde düzenlendi. Karşılaşmayı tribünden takip eden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.Sahada Bafetimbi Gomis, Juan Mata, Amir Hadziahmetovic, Volkan Babacan, Eren Elmalı, Salih Dursun ve Gedson Fernandes gibi yıldızlar, depremzedelerle top koşturuyor.Öte yandan sosyal medya fenomeni CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir de kadroda yer alıyor.Özel karşılaşmayı birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetiyor. Kırmızı ve Beyaz takımın yer aldığı karşılaşmada ilk yarı iki takımın 2-2 beraberliği ile sona erdi.İşte maç seremonisinden kareler...