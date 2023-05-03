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Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi'nin yeni takımını açıkladılar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılarda moraller bozulurken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Bu sezon Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi ile ilgili, sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi'nin yeni takımını açıkladılar...
Ekleme: 3.05.2023 - 12:03 Güncelleme: 3.05.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılarda moraller bozulurken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Bu sezon Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi ile ilgili, sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da moraller bozuk.

Ligde lider olmasına karşın aldığı yenilgiyle zirve yarışındaki puan farkının azalmasına engel olamayan sarı-kırmızılılar, kalan maçlarda hata yapmayarak şampiyon olmak istiyor.

Bir yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyordu.

VAN DEN BOOMEN İZLENDİ

Toulouse'un Nantes'ı yenip kazandığı Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, kiralık oyuncuları Mohamed'le birlikte Branco Van Den Boomen'i izlemişti.

Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı orta saha oyuncusu, finalde yaptığı asistle tam not almıştı.

Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak Boomen için şartlarını zorlama kararı almıştı.

ICARDI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Galatasaray'da transfer gündeminin en önemli konularından biri de, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservisinin alınmasıydı.

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, Aslan'a sağladığı katkı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.

Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydetti. Ayrıca yıldız isim takım arkadaşlarına 7 asist üretti.

G.SARAYLILARI ÜZECEK HABER

Bu gelişmelerin ardından Galatasaraylıları üzecek bir transer iddiası gündeme geldi.

Avrupa basınında yer alan habere göre İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde 12 milyon euro (+3 milyon euro bonus) karşılığında kadrosuna katmak istiyor. PSG ise 18 milyon euro istiyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'yi kadrosunda tutmak için Fransız ekibinin yetkilileri ile görüşmelere devam ediyor.

YÖNETİM TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEK

Yönetim, şampiyonluğun elde edilmesi durumunda Icardi'nin bonservisini almak için tüm maddi imkanları seferber edecek.

30 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon yıllık 6 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyor. Bu paranın 6 milyon euroluk kısmını PSG ödüyor. (Daily Express)
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