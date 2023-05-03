Galatasaray'ın transfer gündemindeydi! Barcelonalı yıldız için karar verildi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.Gelecek sezonun planlamasını yapan teknik direktör Okan Buruk, Muslera'yı yedekleyecek ve onu forma rekabetinde daha çok zorlayacak bir kaleci transferi istiyor.49 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Domenec Torrent döneminde Barcelona'dan kiralanan ve kısa süre zarfında sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken Pena'yı listesine eklemişti. Barcelona, sezon sonunda mukavelesi sona erecek 24 yaşındaki eldiven konusunda kararını verdi.İspanyol basınındaki haberlere göre; Katalan devi Inaki Pena'yla sözleşme uzatmayacak. Katalan devi, Pena'nın yerine La Liga ekiplerinden Osasuna forması giyen tecrübeli eldiven Aitor Fernandez'i listesine aldı. 32 yaşındaki kaleci, bu sezon takımıyla 18 maça çıkarken, 7 maçta kalesinde gol görmedi.Inaki Pena bu sezon Barcelona'da yalnızca 3 maçta forma giydi ve kalesinde 5 gol gördü. 1 maçta ise kalesini gole kapattı.Marc-Andre Ter Stegen'in gerisinde beklemek istemeyen İspanyol eldiven, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Pena'nın La Liga ve diğer önemli Avrupa Liglerinden de talipleri bulunuyor.Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatı yakaladığı Pena, daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul'da geçen mutlu günlerinden bahsetmiş ve bir gün yeniden Galatasaray'da oynayabileceğinin sinyallerini vermişti.