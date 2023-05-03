  • USD: 19,45 - 19,49
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

Son dakika haberleri: Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 3.05.2023 - 09:42 Güncelleme: 3.05.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Kariyerine Anadolu Efes'te devam eden Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu hastaneye kaldırıldı.

Tecrübeli basketbolcunun yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

EuroLeauge ve ligde süre aldı

Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Fed faiz kararı açıklandı! Mayıs 2023 Fed kararı ve açıklaması ile piyasalar yön bulacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
ABD'nin kendisine yasak koyduğunu belirten Soylu: Benim bir tane malım var o da FETÖ
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Seçimlerden sonra Demirtaş cezaevinden çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete Trabzon'dan yüklendi: Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacağız
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan'a Kocaeli'de soğuk duş: Vatan haini Lütfü
Başkan Erdoğan'dan net mesaj!
HDP’li Sırrı Sakık kirli işbirliğini itiraf etti: İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız
İçişleri Bakanlığı Akit'teki yangınla ilgili İBB'ye müfettiş gönderdi
Başkan Erdoğan Rize'de müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatı belli oldu
MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Bakan Soylu, PKK'nın kirli yüzünü gözler önüne serdi: 'Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar'
Bakan Bilgin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarihi verdi
Kremlin'e İHA'lı saldırı girişimi! Rusya'dan ilk açıklama: Putin hedef alındı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Başkan Erdoğan, Yangın Söndürme Uçakları teslim törenine katıldı
Ali Babacan, YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı
İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: Manisa Alaşehir Teşkilatında toplu istifa
Türkiye'den Ermenistan'a sert çıkış: Hava sahası kapatılır
O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı