Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

Son dakika haberleri: Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Kariyerine Anadolu Efes'te devam eden Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu hastaneye kaldırıldı.



Tecrübeli basketbolcunun yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.



EuroLeauge ve ligde süre aldı



Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.