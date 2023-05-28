Trabzonspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!

Trabzonspor Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Bordo mavililerin yayımladığı mesaj şöyle...

Trabzonspor Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Bordo mavililerin yayımladığı mesaj şöyle...



Trabzonspor Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.



Bordo mavililerin yayımladığı mesaj şöyle;



"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."