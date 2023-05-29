Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! İspanyol basını duyurdu...

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris St Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gösterdiği performans ve attığı goller ile taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı ekipte geleceği merak edilirken, İspanyol basını golcü oyuncunun transferini duyurdu.Süper Lig'de yeni sezona bambaşka bir kadro ile başlayan Galatasaray, birçok yıldız oyuncu takviyesi yapmıştı. Bu oyunculardan biri de Arjantinli golcü Mauro Icardi olurken, gösterdiği performans ise adeta taraftarı büyülemişti.Sarı-kırmızılı ekip, golcü oyuncuyu kadrosunda tutmak için yoğun çaba harcarken Arjantinli yıldız ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performans ile taraftarın alkışlarını alan Mauro Icardi, geçtiğimiz ay geleceğiyle ilgili önemli açıklamarda bulunmuştu.TNT Sports Argentina'ya konuşan Arjantinli oyuncu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini ifade etmişti. Yıldız oyuncu, 'Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e geri dönmek istemiyorum.' sözlerini kullanırken, 'Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var' demişti.Galatasaray, bir yandan Ankaragücü maçına yoğun bir şekilde hazırlık yaparken, bir yandan da yeni sezon için hem iç hem de dış transferde önemli adımlar atmak istiyor.Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü oyuncu Mauro Icardi hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. Cimbom'un, yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği golcü oyuncu için çok sürpriz bir takım devreye girdi.Cimbom'da en çok merak edilen konulardan birisi de Mauro Icardi'nin geleceği olurken, Arjantinli yıldız bu sezon sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla fark yarattı.Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Icardi'nin, yeni sezonda kalıp kalmayacağı ise belirsizdi. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Icardi transferine dair haberi İspanyol basını duyurdu. İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Mauro Icardi transfer için harekete geçti.Bu durumun da Icardi transferini Atletico Madrid için çok dikkat çekici bir hale getirdiği ifade edildi.Ayrıca teknik direktör Diego Simeone'nin, vatandaşı olan Icardi'nin kadroya katılmasına sıcak baktığı aktarıldı.Böylelikle İtalyan ve Arjantin ekiplerinin yanı sıra Galatasaray'a Icardi transferinde Atletico Madrid de rakip olmuş oldu.Yıldız santforun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Icardi'nin PSG ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek.Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, bu sezon Galatasaray forması ile 24 maçta 20 gol, 8 asistlik katkı sağladı.