Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Valencia'nın yerine...

Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yeni sezon için anlaşamazsa Atalanta’nın 32 yaşındaki golcüsü Luis Muriel’in transferi için harekete geçecek.

Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın durumuna göre santrfor transferini şekillendirecek. Ekvadorlu yıldız yeni sözleşmeye imza atmazsa rota İtalya'ya kırılacak.



VALENCIA OLMAZSA MASAYA OTURULACAK



International'in transfer listesinde yer alan Valencia şu ana kadar Fenerbahçe'ye olumlu bir dönüş yapmadı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli golcü ile yoluna devam etmediği taktirde Atalanta forması giyen Luis Muriel ile masaya oturacak.



İLK TEMAS KURULDU



Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının gündeme geldiği belirtildi.



32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon 28 lig maçında forma giyen Luis Muriel, 2 gol atarken 3 asist yaptı. 45 kez Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli golcü 8 kez fileleri havalandırdı.



BİRÇOK TAKIMDA OYNADI



2019 yılından beri Atalanta'da forma giyen yıldız golcü, Sevilla, Fiorentina Sampdoria, Udinese, Lecce, Granada ve Deportivo Cali takımlarında da görev aldı.