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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Valencia'nın yerine...

Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yeni sezon için anlaşamazsa Atalanta’nın 32 yaşındaki golcüsü Luis Muriel’in transferi için harekete geçecek.

Ekleme: 29.05.2023 - 17:45 Güncelleme: 29.05.2023 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın durumuna göre santrfor transferini şekillendirecek. Ekvadorlu yıldız yeni sözleşmeye imza atmazsa rota İtalya'ya kırılacak.

VALENCIA OLMAZSA MASAYA OTURULACAK

International'in transfer listesinde yer alan Valencia şu ana kadar Fenerbahçe'ye olumlu bir dönüş yapmadı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli golcü ile yoluna devam etmediği taktirde Atalanta forması giyen Luis Muriel ile masaya oturacak.

İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının gündeme geldiği belirtildi.

32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 28 lig maçında forma giyen Luis Muriel, 2 gol atarken 3 asist yaptı. 45 kez Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli golcü 8 kez fileleri havalandırdı.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

2019 yılından beri Atalanta'da forma giyen yıldız golcü, Sevilla, Fiorentina Sampdoria, Udinese, Lecce, Granada ve Deportivo Cali takımlarında da görev aldı.
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