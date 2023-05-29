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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin son haftalarında Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli konularından biri ise, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği... Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la ilgili kararını verdiği iddia edilirken, Portekizli teknik adamın yerine gelecek ismin ise belli olduğu kaydedildi.

Ekleme: 29.05.2023 - 13:25 Güncelleme: 29.05.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin son haftalarında Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli konularından biri ise, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği... Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la ilgili kararını verdiği iddia edilirken, Portekizli teknik adamın yerine gelecek ismin ise belli olduğu kaydedildi. İşte tüm ayrıntılar..

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını finale çıkarmasına karşın ligde Galatasaray'ın bir adım gerisinde kalan Jorge Jesus'un geleceği, sarı-lacivertli takımda en merak edilen konuların başında geliyor.

Sarı-lacivertlilerde 49 maçta görev yapan Jorge Jesus, 33 kez rakiplerini mağlup etti. Süper Lig devi bu süreçte 10 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

"BAŞKAN KALIRSA KALIRIM"

Geçtiğimiz günlerde geleceğiyle alakalı sorulan bir soruya dikkat çeken bir yanıt veren Portekizli teknik adam, "Bütün bedenim ve ruhumla kulübün menfaatlerin odaklanmış durumdayım. Başkanımıza büyük sevgi besliyorum beni Türkiye'ye gelmeye o ikna etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Seneye başkan burada olmazsa benim burada kalmam gibi durum söz konusu olmaz. Kalırsa durumu değerlendiririm. Ama kalmazsa burada olmam." ifadelerini kullanmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'A YAKIN

Fenerbahçe'den ayrılması halinde Flamengo ve Al Hilal arasında tercih yapacağı iddia edilen Jesus'un Suudi Arabistan ekibine daha yakın olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan'da kurmayların önceliğini Jorge Jesus'un milli takımın başına geçmesi üzerine yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenilmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

FENERBAHÇE YENİ HOCASINI BULDU

Bu gelişmeler sonrasında Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceğinin netleştiği ve sarı-lacivetlilerin yeni hocasını bulduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jesus ile yollarını ayıracağı ve yerine getireceği teknik adamla görüşmelere başladığı ifade edildi.

BREZİLYA'DA FLAŞ İDDİA

Fenerbahçe'ye imza attığı günden itibaren Jorge Jesus'u, Flamengo ve milli takım için manşetlere taşıyan Brezilya basını, bu kez sarı-lacivertlilerin başına geçecek ismi yazdı.

Brezilya Milli Takımı'nın eski hocası Tite ile Fenerbahçe yönetiminin masaya oturduğu öne sürüldü.



Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...

Brezilya Milli Takımı'nın eski hocası Tite ile Fenerbahçe yönetiminin masaya oturduğu öne sürüldü.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın hocalığını yapan Tite, turnuvanın ardından görevi bırakmıştı.

4 TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

UOL Esporte'de yer alan haberde; boşta olan deneyimli ismin Brezilya dışından 4 takımla görüştüğü ve bunlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.

Tite'nin görüştüğü diğer takımların Yunan ekibi Olympiakos ve Japonya'dan bir kulüp olduğu ifade edildi.

Son olarak Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca toplam 8 kupa kazandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Jesus gidiyor, o isim geliyor...




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