Fenerbahçe haberi: F.Bahçe'de Jorge Jesus krizi! Tam 8 ayrılık kapıda...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluktan uzaklaşan sarı lacivertliler, gelecek sezon planlaması için çalışmalarına da başladı. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra takımda teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili bir kriz yaşanıyor. Bu krizle birlikte ayrılacak oyuncular da belli oldu.

Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de şok gelişmeler yaşanıyor...



Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluktan uzaklaşan sarı lacivertliler, gelecek sezon planlaması için çalışmalarına da başladı.



Tüm bu gelişmelerin yanı sıra takımda teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili bir kriz yaşanıyor.



Bu krizle birlikte ayrılacak oyuncular da belli oldu. İşte tüm detaylar...



BREZİLYA'DAN FLAŞ İDDİA



Fenerbahçe'ye imza attığı günden itibaren Jorge Jesus'u, Flamengo ve milli takım için manşetlere taşıyan Brezilya basını, bu kez sarı-lacivertlilerin başına geçecek ismi yazdı.



JESUS'UN YERİNE TITE



Brezilya Milli Takımı'nın eski hocası Tite ile Fenerbahçe yönetiminin masaya oturduğu öne sürüldü.



Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın hocalığını yapan Tite, turnuvanın ardından görevi bırakmıştı.



UOL Esporte'de yer alan haberde; boşta olan deneyimli ismin Brezilya dışından 4 takımla görüştüğü ve bunlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.



JESUS KRİZİ BÜYÜYOR, OYUNCULAR RAHATSIZ



F.Bahçe'de çok sayıda futbolcu, Jesus'tan az forma şansı bulduğu için gitmek istiyor, bazıları da rotasyondan rahatsız. İşte Jesus'un kalması halinde ayrılmak isteyen o isimler ve sebepleri…



SERDAR AZİZ: Deneyimli stoper, bu sezon 968 dakika süre alabildi. Kalitesine güvenen Aziz, düzenli forma giyememekten şikâyetçi ve ayrılığı düşünüyor.



2025'te kontratı bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig'den birçok kulüp temas halinde.



OSAYI-SAMUEL: Nijeryalı sağ bek de ayrılmak isteyen isimlerden... İstanbul'da mutsuz olan 25 yaşındaki Osayi, teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.



CRESPO: Portekizli orta saha, son 4 lig maçında da 11'de başlayamadı. Kontrat uzatmaya da bu nedenle sıcak bakmayan oyuncu, ayrılmayı kafasına koydu.



ZAJC: Özellikle ligin ilk yarısında tercih edilmeyen Zajc, son haftalarda kıymetlendi. Sloven orta sahanın kafası karışık durumda. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zajc, kararını haziran başında verecek.



EMRE MOR: Bu sezon 39 maçın sadece 16'sında ilk 11'de başlayan Emre, son oynanan kupa maçında Sivasspor'a karşı kadroya bile alınmadı. Sakatlığı da bulunmayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun morali çok bozuk.



JOAO PEDRO, İTALYA'YA GERİ DÖNMEYİ PLANLIYOR



JOAO PEDRO: Ligde 924 dakika süre buldu. Batshuayi ve Valencia'nın sakatlık dönemlerinde formayı giydi fakat başarılı olamadı.



Brezilya asıllı İtalyan forvetin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya dönme düşüncesi olduğu biliniyor.



JOSHUA KING: Bir hafta oynayıp diğer hafta kulübeye çekilen ve ilk 11'i çok zorlayamayan King, bu durumdan rahatsız.



SERDAR DURSUN: Bu sezon 5. forvet konumunda olsa da kendini hep hazır tuttu. Hazırlık maçlarında bile mücadelesiyle takdir topladı. Ligde 351 dakika süre alabildi.



Önümüzdeki sezon da Jesus kaldığı takdirde bu şekilde devam edeceğini düşünen Serdar Dursun, forma giyebileceği bir takım istiyor.