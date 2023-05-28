Paris Saint Germain şampiyonluğunu ilan etti

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Strasbourg'la 1-1 berabere kalan Paris Saint Germain, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lider Paris Saint Germain (PSG), Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Strasbourg'a konuk oldu.



Müsabaka 1-1 sona ererken Paris Saint Germain ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



11. kez şampiyon olan Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Lionel Messi kaydetti. Strasbourg'un sayısı ise 79. dakikada Kevin Gameiro'dan geldi.



PSG son hafta taraftarının karşısına çıkacak



Paris Saint Germain son hafta öncesi 85 puana yükselirken Strasbourg puanını 40 yaptı.



Ligin son haftasında Strasbourg deplasmanda Lorient ile karşılaşacak. Paris Saint Germain evinde Clermont'u ağırlayacak.