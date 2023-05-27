Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard'da beklediği başarıları yakalayamayan Burak Yılmaz, 9 gol ve 5 asistlik performans sergilese de takımını üst sıralara taşıyamamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını duyuran tecrübeli forvetin geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyordu. Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönme kararı aldı ve yeni sezondaki takımı belli oldu.Sezon başında Fransız ekibi Lille'den ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.37 yaşında olmasına rağmen bu sezon çıktığı 25 lig maçında 9 gol, 5 asitle oynayan yıldız futbolcu son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı almıştı.Bu durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, 'Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara' ifadelerini kullanmıştı.Birkaç gün sonra Futbol direktörü Ivo Pfennings, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, mart ayı maaşlarının bugün oyuncuların hesaplarına yatacağını belirterek 'Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak' şeklinde konuşmuştu.Buna karşın Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fortuna Sittard'dan kesin olarak ayrılacağını duyurmuştu.Tecrübeli forvet açıklamasında, 'Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum' ifadelerini kullanmıştı.Başarılı futbolcu geçen hafta Lille'in Marsilya'yı konuk ettiği maça konuk olmuş ve karşılaşmanın sembolü başlama vuruşunu yaparak taraftarları selamlamıştı.Bu gelişmelerin ardından Burak Yılmaz'ın yeni sezonda formasını giyeceği takım ise belli oldu...Fortuna Sittard'a veda eden oyuncunun profesyonel futbol kariyerini noktalayıp Beşiktaş teknik heyetine katılacağı iddia edilmişti.Ancak 37 yaşındaki futbolcunun futbol oynamaya devam edeceği ve kariyerini Türkiye'de sürdüreceği belirtildi.TFF 1. Lig'de play-off yarı finaline kalan Eyüpspor'un, Burak Yılmaz'ın gelecek sezon formasını giyeceği takım olduğu ifade edildi.Tecrübeli futbolcunun kısa sürede Türkiye'ye geleceği ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.