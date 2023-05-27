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Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi olan Almanya Bundesliga'da 2022-2023 sezonu inanılmaz bir sonla bitti. Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, Mainz 05 karşısında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecekti. Dortmund'un 1 puan gerisinde Köln deplasmanına çıkan Bayern'in ise rakibinin puan kaybetmesinden başka seçeneği yoktu. Maçlar oynanmaya başladıktan sonra dengeler değişti ve Mainz ile 2-2 berabere kalan Dortmund, Köln karşısında kazanan Bayern Münih'e şampiyonluğu verdi.

Ekleme: 27.05.2023 - 18:54 Güncelleme: 27.05.2023 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Bayern Münih, ikinci sırada girdiği Almanya Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Köln'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, Mainz 05 karşısında 2-2 berabere kaldı ve elindeki altın tepsiyi kullanamadı.

Maçlar öncesinde Borussia Dortmund 70 puanla lider, Bayern Münih ise 68 puanla ikinci sıradaydı.

Bayern Münih, Köln'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Konuk ekibin gollerini, 8. dakikada Kingsley Coman, 89. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

Mainz, 15. dakikada Andre Hanche-Olsen ile öne geçti. Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastien Haller, 19. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. 24'te Karim Oniwisimo skoru 2-0'a getirdi ve Signal Iduna Park'a şoku yaşattı.

Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…

Dortmund, ikinci yarıya çok baskılı başladı ve 69. dakikada Raphael Guerreiro ile farkı 1'e indirdi. Dortmund arka arkaya pozisyonlardan faydalanamazken, Köln'den gol haberi geldi.

Ev sahibinin tek golünü ise 81. dakikada penaltıdan Dejan Ljubicic attı. Bayern Münih, Borussia Dortmund'un evinde Mainz ile 2-2 berabere kalmasıyla Almanya Bundesliga'nın 2022-2023 sezonunda ipi göğüsleyedi.

Bavyera ekibi, bu sonucun ardından üst üste 11, toplamda ise 33. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca 49 yaşındaki Alman Teknik Direktör Thomas Tuchel, Bayern Münih ile ilk Bundesliga şampiyonluğunu yaşadı.

Borussia Dortmund ise evinde oynadığı maçta büyük bir hayal kırıklığı yaratarak şampiyonluğu Bayern Münih'e hediye etti.

Bu sonuçların ardından Bayern Münih son haftaya geride girip 71 puana ulaştı ve averajla şampiyon oldu. Borussia Dortmund, 71 puanla ikinci sırada kaldı.

Bayern Münih, bu sonuçla birlikte üst üste 11. şampiyonluğunu elde etti.

Bundesliga’da bu sona yürek dayanmaz! Borussia Dortmund elindeki fırsatı tepti: Bayern Münih tarihi serisini sürdürdü…
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