Volkan Demirel'den Beşiktaş'a tepki: İnsanlar öldü, şampiyon olsan ne olacak

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ın iptal olmasını istediği Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarından dolayı eleştirilerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremleri sonrası ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ın talep ettiği 'Ligden çekilen takımların 3 puanı silinsin, kaybeden takımlara verilsin.' talebini eleştirdi.



Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'i eleştirdi



L1 Üçgen YouTube kanalına konuk olan Demirel, deprem sonrası yapılan bu tartışmaların çok yanlış olduğunu belirterek 'Benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur?' ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Adana Demirspor ile oynanan karşılaşma sonrası 'Bu lig hukuk dışı, mantık dışı' sözleri gündem olmuştu ve Beşiktaş'ın Hatayspor ve Gaziantep FK takımının oynadığı tüm maçların iptal edilmesini istediği öne sürülmüştü.



'İnsanlar silindi, 3 puanın silinse ne olacak?'



Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:



'Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?'



Şenol Güneş ne demişti?



'Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum. Şimdi düşün iki üç hafta dinleniyorsunuz. Bir maç oynuyorsunuz. Bir takım bakıyorsunuz puanı yok. O da bir üç puan alıyor.'



'Atsu tanınmayacak haldeydi'



Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun 13.günde bulunduğunu söyleyen Volkan Demirel, 'Gidip görmüştüm ve maalesef hiç tanınmayacak haldeydi.' dedi.