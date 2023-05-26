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Galatasaray'da transfer operasyonu! Yeni gol makinesi yolda: Elye Wahi geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Önümüzdeki yıl Avrupa'da başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip bu sezon Fransa'da adeta fırtına estiren Elye Wahi'yi takibe aldı..

Ekleme: 26.05.2023 - 11:41 Güncelleme: 26.05.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Hücum hattını çok kaliteli bir golcüyle daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Montpellier'de fırtına gibi esen Elye Wahi'yi kadrosuna katma kararlı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 20 yaşındaki golcü için Fransız ekibiyle temasa geçti.

Montpellier yetkilileri "Elye'nin birçok talibi var. Değerinden aşağı satmayız" diyerek transfer kapısını açık tuttu.

Bu sezon 31 maçta 17 kez ağları sarsan Wahi'yi başka takımlara kaptırmak istemeyen Timur, bu transferde tüm koşulları zorlayacak.

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray lig maçında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon olacak. Cimbom'da şampiyonluk heyecanı yaşanırken bir yandan da transfer anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar son olarak gündemine Fransız oyuncu Elye Wahi'yi aldı. 20 yaşındaki genç yetenek çok yönlü bir isim.

Golcü oyuncu santrafor olmasının yanı sıra sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma terletebiliyor.

Bu anlamda futbolcunun transferine büyük önem veriliyor. Sarı kırmızılı camiada oyuncunun transferi merakla takip ediliyor.


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