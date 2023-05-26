1. Lig'de play-offlar başlıyor
Spor Toto 1. Lig play-off turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.
Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesi bugün iki maçla başlayacak.
İlk maç 17.00'de
İlk olarak saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor-Göztepe, saat 20.00'de ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.
Maçlar beİN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
Hakemler de belli oldu
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
İlk maç 17.00'de
İlk olarak saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor-Göztepe, saat 20.00'de ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.
Maçlar beİN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
Hakemler de belli oldu
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük