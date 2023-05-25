Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını resmi internet sitesinden duyurdu.
TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacaktır” denildi.
TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacaktır” denildi.