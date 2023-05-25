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Beyaz Gazete
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Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Ekleme: 25.05.2023 - 17:53 Güncelleme: 25.05.2023 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını resmi internet sitesinden duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacaktır” denildi.
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