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Beyaz Gazete
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 37. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Ekleme: 25.05.2023 - 17:13 Güncelleme: 25.05.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Ligin 38. ve son haftası ise 6 ve 7 Haziran tarihlerinde oynanacak. 38. hafta programı ise 36. hafta maçlarının ardından ilan edilecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
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