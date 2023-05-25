Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programını açıkladı.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.Ligin 38. ve son haftası ise 6 ve 7 Haziran tarihlerinde oynanacak. 38. hafta programı ise 36. hafta maçlarının ardından ilan edilecek.