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Andrea Pirlo'nun yerine bir başka efsane! Herkes çok şaşıracak...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'den başka bir takım çalıştıracağı iddia edilen Pirlo'nun görevine son verilirken, şok bir iddia gündeme geldi. Pirlo'nun yerine sürpriz bir ismin geleceği öğrenilirken, bu isim herkesi şaşırttı.

Ekleme: 25.05.2023 - 11:02 Güncelleme: 25.05.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fatih Karagümrük ile sözleşmesinin bitmesine 3 maç kalmasına rağmen görevine son verilen Pirlo hakkında yaşanan bu gelişme herkesi şaşırttı.

Andrea Pirlo'nun yerine bir başka efsane! Herkes çok şaşıracak...

Yapılan açıklamada, 'Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik' ifadeleri kullanıldı.

Karagümrük'lü yetkililer, Pirlo'ya yeni sezon öncesi transfer görüşmeleri için izin vermişti.

Sezonun bitmesine 3 maç kala görevine son verilen Pirlo'nun yeni bir takımla anlaştığı iddia ediliyor.

Andrea Pirlo'nun yerine bir başka efsane! Herkes çok şaşıracak...

Pirlo'nun yerine gelecek ismi duyanlar ise şaşırdı. 

SÜPER LİG'DE 9. SIRADA

Bu sezon Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıkan Pirlo, 11 galibiyet alarak takımını 9. sırada tuttu.

Özellikle oynattığı hücum futboluyla ön plana çıkan İtalyan çalıştırıcının önümüzdeki sezon hangi takımda görev alacağı henüz netlik kazanmadı.

Çıktığı 34 maçta 44 puan toplayarak 9. sırada yer alan Karagümrük'ün kalan 3 maça yardımcı antrenör Alparslan Erdem ile çıkacağı duyuruldu.

Andrea Pirlo'nun yerine bir başka efsane! Herkes çok şaşıracak...

PIRLO'NUN YERİNE INZAGHI

Kırmızı-siyahlıların, gelecek sezon için Serie B takımı Reggina'yı çalıştıran ve Pirlo ile de futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan Filippo Inzaghi ile anlaştığı iddia edildi.

Andrea Pirlo'nun yerine bir başka efsane! Herkes çok şaşıracak...

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