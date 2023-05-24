Stefan Kuntz ile yollar ayrılacak! İşte yerine gelecek isim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı seçimi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. TFF, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yolları ayırma kararı aldı.

28-29 Haziran'da yapılacak olan genel kurul öncesinde A Milli Takım'la ilgili sürpriz karar alındı.



TFF'deki başkanlık seçimi sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrılacak.



19 Eylül 2021'de Şenol Güneş'in ardından Ay-yıldızlı takımda göreve başlayan Kuntz, 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti ve 2 puan ortalamasını tutturdu.



TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un da Kuntz konusunda artık ısrarcı olmadığı belirtildi. A Milli Takım'da Stefan Kuntz oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefindeki isim haline geldi.



60 yaşındaki çalıştırıcı, Hırvatistan mağlubiyetinin ardından yaptığı basın toplantısında da açıklamalarıyla tepki aldı.



EN GÜÇLÜ ADAY: ABDULLAH AVCI



A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'la yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı'nın en güçlü aday olarak öne çıktığı belirtildi.



2021-2022 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan Avcı, geçtiğimiz aylarda Fırtına'daki görevinden ayrılmıştı.