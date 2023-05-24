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Galatasaray'dan gizli operasyon! Forvete yerli isim

Galatasaray'ın, Nürnberg'in 17 yaşındaki milli futbolcusu Can Uzun için Alman ekibiyle ilk temasları kurdu.

Ekleme: 24.05.2023 - 10:07 Güncelleme: 24.05.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'daki genç gurbetçileri mercek altına alan Galatasaray, Nürnberg'den golcü Can Uzun'u gözüne kestirdi.

Galatasaray sezon sonunda 2005 doğumlu forvet için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

17 yaşında olmasına rağmen Nürnberg U19 Takımı'nda boy gösteren Can Uzun, bu sezona 21 gol-6 asistlik performans sığdırdı.

Türkiye U18 Milli Takımı'na da çağrılan Can'ın, kulübü Nürnberg'le 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan gurbetçi oyuncuyla Galatasaray dışında birçok takım ilgileniyor.

Galatasaray'dan gizli operasyon! Forvete yerli isim
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