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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe-Sivasspor ile büyük rövanşa çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. A spor'dan canlı yayınlanacak olan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Kritik mücalede Fenerbahçe 9 yıllık özlemi bitirmek, Sivasspor da üst üste ikinci kupa hedefiyle turu istiyor.

Ekleme: 24.05.2023 - 09:24 Güncelleme: 24.05.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 0-0'ın rövanşında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Son olarak 2013'te kupayı müzesine götüren Kanarya, 9 yıllık özlemi bitirmek umuduyla finali istiyor. Son şampiyon Yiğidolar'ın hedefi ise kupayı ikilemek. Maçı kazanan, final biletini alacak. Beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltılara geçilecek. 20.30'da başlayacak ve Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. F.Bahçe'de Altay, Osayi ve Lincoln, Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli takımdaki yerlerini alamayacak.

KUPADA YARIN:

Ankaragücü 1-0 yenildiği Başakşehir'i saat 20.30'da konuk edecek. Maçı Ali Şansalan yönetecek.
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