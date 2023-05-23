PFDK'dan Nicolo Zaniolo ve Samet Akaydın kararı!

PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verdiğini açıkladı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Samet Akaydın'ın ise isnat olunan disiplin ihlalinin usnurları oluşmadığından 'ceza tayinine yer olmadığına' karar verildiği açıklandı.

PFDK, haftanın maçlarıyla alakalı kararlarını açıkladı.



Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trezeguet'ye küfrettiği gerekçesiyle sevk edildiği kuruldan sarı-lacivertlilere iyi haber geldi.



Samet'e ceza yok



Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.



İşte PFDK'den yapılan açıklama:



"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."



Zaniolo 2 maç ceza aldı



Öte yandan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.



PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.



Fenerbahçe