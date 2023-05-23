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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor 24 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bir diğer rövanş maçı olan Ankaragücü-Başakşehir maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

Ekleme: 23.05.2023 - 12:56 Güncelleme: 23.05.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadeleleri ile heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe-Sivasspor ile, 25 Mayıs Perşembe günü ise Ankaragücü-Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

25 MAYIS PERŞEMBE:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
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