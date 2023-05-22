Valencia - Real Madrid maçında ırkçılık skandalı: Vinicius Jr. isyan etti

La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Valencia'ya 1-0 yenilirken ırkçılık skandalı yaşandı.Ev sahibi Valencia'nın galibiyet golünü 33. dakikada Diego Lopez kaydetti. Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi. Bu sezon ligde 8. yenilgisini alan 71 puandaki Real Madrid ise üçüncülüğe geriledi.Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, 71. dakikada Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.Her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri olaya dahil olurken polisin tribüne giderek söz konusu taraftarı aradığı görüldü. 10 dakikada kadar oyun dururken o sırada futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapıldı.90+7. dakikada kırmızı kart gören Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu Futbol değil, bu LaLiga." açıklamasında bulundu.Aynı zamanda oyuncu kırmızı kart gördükten sonra tribünlerden Vinicius'a "mono" yani maymun aynı anlamına gelen çirkin tezahürat yapıldı.Carlo Ancelotti ise maç sonrasında; "Burada yaşananlar hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Bence bizim bugün yenilmemizden daha önemli şeyler var. Hiçbiri yaşanmamalıydı. Bu ligde bir şeyler yanlış gidiyor." dedi.La Liga yönetimi ise konuyla alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Oyuncunun daha önce 9 kez ırkçılık hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.Aynı zamanda, stadyumdaki bütün görsellerin incelenmek üzere talep edildiği de ifade edildi.