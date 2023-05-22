  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu

1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor ile Göztepe, 26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da karşılaşacak.

Ekleme: 22.05.2023 - 13:54 Güncelleme: 22.05.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off'a katılacak takımlar da belli oldu. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale yükseldi. Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor eşleşti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1. Turu'nda 26 Mayıs Cuma günü Bodrumspor ile Göztepe saat 17.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda, Sakaryaspor ile Eyüpspor ise saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakalarını kazanacak olan takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play-Off 2. Turu'nda maçlar, 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü yapılacak ve stat daha sonra ilan edilecek.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız
Gelecek Partisi'nde 11 istifa
'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi
Yunanistan'ı korku sardı! KAAN komşunun dengesini altüst etti
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Ekrem İmamoğlu, kendisinin engelleniyoruz iddiasını yine kendisi çürüttü
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Kalpler dağıtan dede artık yok! Batı umudunu yitirdi: Kılıçdaroğlu karakter mi değiştirdi?
Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır
İşte örnek daire: Rekor derecede kısa sürede tamamlandı! Bakan Kurum: Her bir afetzede evine girene kadar bize rahat yok
Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi
Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları
MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe
Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız
CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!