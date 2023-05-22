Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe oldu...

Süper Lig'de son düzlüğe girerken 74 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor. Bu hafta oynanacak olan maçlarda ezeli rakibi olan Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybedecek olan Kanaraya, tüm odak noktasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirecek. Bu sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak isteyen Sarı-lacivertli ekip, bir yandan yeni sezon çalışmalarına başlarken; takımın yıldız ismi olan ve gösterdiği performans ile Jorge Jesus'un prensi haline gelen Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu. İsmi Beşiktaş'la da anılan oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı.Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal önderliğinde tamamlayan Fenerbahçe, ligi 73 puanla lider Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamlamıştı.Yeni sezona ise Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile başlayan ve uzun süre liderlik koltuğunda oturan Kanarya, daha sonra liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.Liderliği ezeli rakibine kaptıran Sarı-lacivertli ekibin Avrupa Ligi macerası ise İspanyol temsilcisi olan Sevilla'ya mağlup olması ile son bulmuştu.Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale kalan Kanarya, 24 Mayıs Çarşamba günü zorlu rövanş maçına çıkacak.Süper Lig'de ise son düzlüğe girilirken 74 puanla 2. sırada yer alan Sarı-lacivertli ekip, bu hafta oynanacak olan maçlarda ezeli rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğu kaybetmiş olacak.Sarı-lacivertli ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan yeni sezon için takımda kalacak ve gidecek oyuncuların yanı sıra dış transfer için de çalışmalar başladı.Adı sık sık 3 Büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibe aldığı Mert Müldür, Fenerbahçe'nin de listesine girdi.Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique'nin ayrılma ihtimallerine karşı defansa joker bir isim arayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon devam edecek 8+3 yabancı kuralını da dikkate alarak Mert'i gündeme dahil etti.Asıl görev yeri sağ bek olan ancak stoper ve sol bekte de forma giyebilen milli futbolcu ve kulübü Sassuolo ile pazarlıklar başlatıldı.İlk görüşmede Fenerbahçe cephesinin 2.5 milyon Euro önerdiği, Çizme temsilcisinin ise 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde olduklarını ilettiği aktarıldı.Sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk mücadelesi, yeni sezon transfer çalışmaları ve birçok gelişme yaşanırken, takımın yıldı ismi olan ve gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu.Yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Miha Zajc'a Serie A takımlarının yanı sıra Beşiktaş'ın da yoğun ilgisi devam ederken bir başka talip de Yunanistan'dan çıktı.Novasports TV'de yer alan habere göre; Panathinaikos, sezon sonunda serbest kalacak futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan ve bu sezon iyi formuna rağmen sürekli yedek kulübesinde olan Sloven futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak bakması, talip olan takımların elini güçlendiriyor.Bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 1079 dakika forma giyen Zajc, 2 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.