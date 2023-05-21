Süper Lig'de düşmesi kesinleşen ilk takım Ümraniyespor oldu

Süper Lig'in 35.haftasında Ümraniyespor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Çekişmeli ve tartışmalı anlara sahne olan maçta Ankaragücü, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor'un TFF 1.Lig'e düşmesi kesinleşti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Saat 16.00'da başlayan mücadelede Ankaragücü, ev sahibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.





Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan maçta Ankara ekibi, dakika 18'de Kevin Malcuit'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra penaltı kazanan Ümraniyespor, 25. dakikada Umut Nayir ile skoru eşitledi.





Dakikalar 28'i gösterdiğinde hakem Mete Kalkavan skandal bir karara imza attı. Ankaragücü golü buldu, Mete Kalkavan top ağlara gitmeden hemen önce elle oynama gerekçesiyle Ankaragücü lehine penaltı kararıyla düdüğünü çaldı. VAR'dan Mete Kalkavan'a penaltı için izleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesinin ardından Mete Kalkavan, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı da iptal etti. Mete Kalkavan düdüğü çalmasaydı, Ankaragücü öne geçecekti.



