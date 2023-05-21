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Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Adana Demirspor! İlk 11’ler belli oldu…

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11’leri ve tüm detayları haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 21.05.2023 - 18:15 Güncelleme: 21.05.2023 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile İlker Takpak yaparken Burak Pakkan dördüncü hakem olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masukau, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve zirve takibini devam ettirmek istiyor.

SONRAKİ 2 MAÇ İSTANBUL'DA

Adana deplasmanı aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezonki İstanbul dışı son deplasmanı olacak. Kalan 3 haftada bir haftayı BAY olarak geçecek olan siyah beyazlılar, diğer iki maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş 36'ncı haftayı BAY geçtikten sonra 37'nci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, ligi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçıyla bitirecek.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU BULUNUYOR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 37'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.
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