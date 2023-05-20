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Lider Galatasaray, Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ekleme: 20.05.2023 - 21:48 Güncelleme: 21.05.2023 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 35. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, hakem Arda Kardeşler yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galibiyet golleri Icardi'den

Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı.

Galatasaray'ın ligdeki son 6 golüne imza atan Arjantinli yıldız, Mario Jardel'den sonra bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu. Icardi, ligdeki toplam gol sayısını ise 19'a yükseltti.

Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 79 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, ligde gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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