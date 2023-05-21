Beşiktaş yüksekten uçtu! Adana Demirspor'un serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 4-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşılaştı.



Mücadele 4-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.



Maçta gol; 19. dakikada Younes Belhanda, 45+4. dakikada Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes, 72. dakikada Cenk Tosun ve'dan geldi.



Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, 77. dakikada yoğun itiraz sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, 63 puanda kaldı. Beşiktaş ise 74 puanla maç faslasıyla 2. sırada yer aldı.



Beşiktaş'ın bu maçla birlikte galibiyet serisi 6 maça çıktı.



Adana Demirspor'un serisi sona erdi



Bu sezon sahasında çıktığı 16 iç saha maçını da kaybetmeyen Adana Demirspori bu seriye sahip tek takımdı.



Beşiktaş, bu sezon Adana Demirspor'u sahasında yenebilen tek takım oldu.



Belhanda bu sezon durdurulamıyor



Adana Demirspor'un yıldızı bu sezon 27 maçta forma giydi. Belhanda bu maçlarda takımı adına 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.



Süper Lig'de oynadığı 9 maç sonunda Beşiktaş'a ilk kez gol atan Younes Belhanda, Türkiye kariyerinde en fazla gole katkıda bulunduğu lig sezonunu geçiriyor.



Aboubakar hızını aldı; Cenk boş geçmedi



Vincent Aboubakar, Beşiktaş adına çıktığı son 9 maçta 12 gol attı.



Diğer taraftan Cenk Tosun da bu sezonki 14. golüne imza attı.





