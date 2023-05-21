  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş yüksekten uçtu! Adana Demirspor'un serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 4-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Ekleme: 21.05.2023 - 21:11 Güncelleme: 21.05.2023 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşılaştı.

Mücadele 4-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta gol; 19. dakikada Younes Belhanda, 45+4. dakikada Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes, 72. dakikada Cenk Tosun ve'dan geldi.

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, 77. dakikada yoğun itiraz sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, 63 puanda kaldı. Beşiktaş ise 74 puanla maç faslasıyla 2. sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın bu maçla birlikte galibiyet serisi 6 maça çıktı.

Adana Demirspor'un serisi sona erdi

Bu sezon sahasında çıktığı 16 iç saha maçını da kaybetmeyen Adana Demirspori bu seriye sahip tek takımdı.

Beşiktaş, bu sezon Adana Demirspor'u sahasında yenebilen tek takım oldu.

Belhanda bu sezon durdurulamıyor

Adana Demirspor'un yıldızı bu sezon 27 maçta forma giydi. Belhanda bu maçlarda takımı adına 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'de oynadığı 9 maç sonunda Beşiktaş'a ilk kez gol atan Younes Belhanda, Türkiye kariyerinde en fazla gole katkıda bulunduğu lig sezonunu geçiriyor.

Aboubakar hızını aldı; Cenk boş geçmedi

 Vincent Aboubakar, Beşiktaş adına çıktığı son 9 maçta 12 gol attı.

Diğer taraftan Cenk Tosun da bu sezonki 14. golüne imza attı.


Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik
Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz...
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Faşizan eylemler kabul edilemez
Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler
Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama: Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş
Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz
PYD elebaşı Salih Müslim'in intikam açıklamalarına Hamza Dağ'dan tepki
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu
Terör elebaşı Salih Müslim kirli planı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız
Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!