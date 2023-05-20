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Transferde dev Fenerbahçe rüzgarı! Taraftarlar havalimanına akın edecek...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda Jorge Jesus ile top başı yapan Fenerbahçe, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor. Sivasspor ile oynayacağı yarı final mücadelesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip de gelecek sezon kadro planlaması da sürüyor. Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak isteyen Kanarya ayrıca dünyaca ünlü bir başka futbolcu için daha devreye girdi.

Ekleme: 20.05.2023 - 09:59 Güncelleme: 20.05.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda Jorge Jesus ile top başı yapan Fenerbahçe, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor. Sivasspor ile oynayacağı yarı final mücadelesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip de gelecek sezon kadro planlaması da sürüyor. Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak isteyen Kanarya ayrıca dünyaca ünlü bir başka futbolcu için daha devreye girdi.

Süper Lig'de 71 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış durumda.

İLK HAMLE LIVAKOVIC

Sarı-lacivertli ekibin milli file bekçisi Altay Bayındır, yaşadığı performans düşüklüğü ile zaman zaman taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Geçirdiği sakatlık sonrası belinden ameliyat olan genç kalecinin yerini bu süreçte sezon başında Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat almıştı.

Transferde dev Fenerbahçe rüzgarı! Taraftarlar havalimanına akın edecek...

Yeni sezon planlamasında ilk sıraya kaleciyi yazan Fenerbahçe yönetimi, Hırvatistan ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda damga vuran Dominik Livakovic'i renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

2024 yazına kadar sözleşmesi devam eden 28 yaşındaki başarılı kalecinini serbest kalma bedeli 10 milyon Euro iken Kanarya, Livakovic'e 1 milyon Euro senelik ücret vermeyi planlıyor.

Transferde dev Fenerbahçe rüzgarı! Taraftarlar havalimanına akın edecek...

ZAHA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Geçtiğimiz gün oynan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Wilfried Zaha'nın menajerinin Kadıköy'de maçı izlemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu sezon Diego Rossi'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Zaha için girişimlere başladı.

Zaha'nın ise kendisine talip olan kulüplerden ilk isteğinin; 10 milyon Euro imza parası, 5 milyon Euro yıllık maaş olduğu öne sürüldü.

Transferde dev Fenerbahçe rüzgarı! Taraftarlar havalimanına akın edecek...

O İSİM TARAFTARI ÇILDIRTTI!

Portekiz basınındaki habere göre Fenerbahçe, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto'nun forveti Mehdi Taremi'yi transfer listesine dahil etti.

JORGE JESUS KALIRSA...

Haberde, transferdeki en önemli etkenin Portekizli teknik direktör Jorge Jesus olduğu belirtilirken, futbolcunun tercihinde Jesus'un Fenerbahçe'de kalmasının büyük etkisi olacağı aktarıldı. İranlı yıldızın, ilk tercihinin Premier Lig'de oynamak olduğu belirtilirken, Jorge Jesus kalırsa Fenerbahçe'ye olumlu bakacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Porto formasıyla 48 maça çıkan Taremi, bu maçlarda 26 kez fileleri havalandırırken 13 asist yaptı.

TÜRK FUTBOLSEVERLER YAKINDAN TANIYOR

2016 yılında İran'ın Persepolis takımından Rize'ye transfer edilen Taremi, imza attıktan kısa süre sonra ülkesine dönüp eski takımı ile tekrar anlaşmaya varmıştı.

İranlı futbolcunun bu hukuksuz girişimi sonrasında Rizespor, FIFA'ya başvurmuş; Taremi'ye 4 ay men, Persepolis'e 2 dönem transfer yasağı cezası verilmişti.


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