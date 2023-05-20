Galatasaray - Sivasspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo
Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo