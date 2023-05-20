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Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı

Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

Ekleme: 20.05.2023 - 22:38 Güncelleme: 20.05.2023 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yenen lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

Galatasaray gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup ederse Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk için paylaşım yaptı ve, "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın!" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara şampiyonluk mesajı

Galatasaray'dan yapılan paylaşımın görselinde ise 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nün üzerine asılı Galatasaray bayrağı kullanıldı. Görselde "İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla!" ve "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" sözleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı
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