Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada, yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu.



İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler:



3 Mayıs Çarşamba



Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



4 Mayıs Perşembe



Başakşehir - Ankaragücü: Zorbay Küçük