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Beyaz Gazete
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Galatasaray’da derbi sonrası büyük kıyım! Okan Buruk tam 12 isme kapıyı gösterdi…

Süper Lig'de bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterilen Galatasaray, ligin 32. haftasında ağır bir yara aldı. Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir derbi maçında puan kaybetti. Şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. A Spor'un haberine göre Okan Buruk, derbi sonrasında takımdan gönderilecek isimlerin listesini belirledi.

Ekleme: 2.05.2023 - 10:10 Güncelleme: 2.05.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, son hafta oynanan Beşiktaş derbisinde aldığı sonuçla adeta yıkıldı.

Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, zirvede ağır yara aldı ve Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı. Bu derbi mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızışırken Süper Lig'de oynanacak son haftalar oldukça heyecanlı geçecek.

Bu süreçte teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarına da devam ediyor. Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcının gönderilmesini istediği oyuncular hakkındaki raporu ortaya çıktı.

İşte yeni sezonda Galatasaray forması giymeyecek o isimler...

-JUAN MATA

-YUSUF DEMİR

-OLIMPIU MORUTAN

-CHRISTIAN LUYINDAMA

-BAFETIMBI GOMIS

-OĞULCAN ÇAĞLAYAN

-TAYLAN ANTALYALI

-EMRE KILINÇ

-EMRE TAŞDEMİR

-ALEXANDRE CICALDAU

-MOSTAFA MOHAMED

-ALPASLAN ÖZTÜRK

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