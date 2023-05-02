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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: Kendi işine bak

Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da eleştiri yöneltti.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: Kendi işine bak
Ekleme: 2.05.2023 - 16:12 Güncelleme: 2.05.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisine kalmadan şampiyonluklarını ilan edeceklerine inandığını söyledi.

Bir kozmetik firması tarafından düzenlenen söyleşiye katılan başkan Özbek, Ali Koç ve rakipler hakkında çarpıcı sözler söyledi.

'Şampiyonlukla ilgili bir tereddüdümüz yok. Tamamen buna odaklı çalışıyoruz. Pazar akşamki (Beşiktaş derbisi) gibi yol kazaları olabilir.' diyen Özbek, şu ifadeleri kullandı:

'Tereddütümüz yok'

'Bu sporun içinde var. Çok iyi bir kadromuz, iyi bir teknik ekibimiz var. Başka takımlara da kaybettik. Bundan etkilenmiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray.'

'Fenerbahçe maçı sıradan bir lig maçı'

'Galatasaray-Fenerbahçe derbisine büyük bir önem atfetmiyoruz. Sıradan lig maçlarından bir tanesini oynayacağız. Benim kanaatime göre şampiyonluk düğümü o maça kadar çözülmüş olacak. Ortamı çok da germeye gerek yok. Zaten Türkiye gergin bir ortamdan geçiyor. Tüm çabamız bu gerginliği artırmamak, Türk toplumunu kutuplaştırmamak için. En büyük talebimiz bu. Herkesle iyi geçinmeyi, barışık olmayı hedefliyoruz. Gerginliğin kimseye fayda getireceğini düşünmüyorum.'

'Herkes bize saldırıyor'

'Herkes Galatasaray ile uğraşıyor. Mücadele ettiğimiz rakiplerimizin hepsi, şu anda bir koalisyon halinde Galatasaray'a çelme takmak için çabalıyor. Gomis konusu aile içindeki bir olay. Gomis'in bir maçta sakatlığı vardı, oynamadı. Hemen rakiplerimiz olayı köpürttü, basın da buna destek verdi. Aile içinde olabilecek normal olayların dışında bir şey yok. Gomis bizim sembol oyuncumuz, Galatasaray'ın aslanıdır. Böyle de kalacaktır. Onunla ilgili uzun vadede Galatasaray'a nasıl hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bunun bir sorun olarak yansımasından şikayetçiyiz. Sıkıntılar olabilir, kızabilirsiniz ama aile olmanın getirdiği özelliklerle bunlar en kısa sürede çözüme ulaştırılır. Biz de onu yaptık.'

'Ali Bey gitti ben gittim'

'Rekabetin saha içinde kalması gerek. Futbolun gelişmesi, sevilmesi ve büyümesi için çaba sarf ediyoruz. Sorunlarımızın ortak olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın sorunu ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un sorunları arasında fark yok. Süper Lig veya hakemlerle ilgili bir sorun varsa zaten bu ortak. Kulüpler Birliği Vakfında bir araya geliyoruz, sorunlarımızı camia içinde çözmeye çalışıyoruz. Federasyonla ilişkinin bu seviyede olması lazım. Ne zaman münferiden gitmeye başlarsanız, yorumu farklılaşıyor. Ali (Koç) Bey gitti, arkasından ben gittim, sonra başkası gidecek. O zaman çözüm üretmenin zorluğu ortaya çıkıyor. Bunun çok sık tekrarlanması izahatta güçlük getiriyor. Ben gittim ve Sayın TFF Başkanı'na, 'Ne konuşuyorsunuz?' diye sordum. Futbolun problemleri varsa bütün takımların problemi olduğunu, bunun ortak bir toplantıda çözülmesi gerektiğini söyledim. Münferiden neyi çözmeye çalıştıklarını sordum.'

'Şampiyon belli, ikinci ve üçüncü kim?'

'Galatasaray taraftarı başka bir şey. Bu sezon yaklaşık 50 bin kişiye oynuyoruz. Böyle bir desteğin başka kulüpte olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sporcusu, taraftarı, yönetimi el ele verdiğinde, Galatasaray'da başarı kaçınılmaz. Odaklandığımız şey, oynayacağımız 5 maçın tamamını kazanmak. Deplasman karnemiz iyi. Deplasman ya da iç saha ayrımımız yok. Beş maç oynayacağız. Tüm maçlarımızı kazanıp, lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyon belli, ikici ve üçüncü kimin olacağı tartışması var.'

'Ali Koç kendi işine baksın'

'Herkesin kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar, 3 saatlik toplantılarında 2,5 saat Galatasaray'ı konuşuyorlar. Kendi işinize bakın kardeşim. Galatasaray ile ne işiniz var? Biz sahada rekabet edelim. Böyle bir koalisyon var. Kendi işleriyle hiçbir alakaları yok, sabah Galatasaray, akşam Galatasaray uğraşıyorlar. Bilmiyorlar ki bunlar daha fazla kenetliyor ve daha kuvvetli mücadele etmesini sağlıyor. Türk futbol tarihinin en başarılı takımı Galatasaray. Bunun sebebi de camianın böyle durumlarda kenetlenmesi.'

'2.2 milyar liralık borcu ödeyeceğiz'

'Ne yapıp edip onlara olan 2 milyar 200 milyon liralık borcu ödeyip, yapılandırma sözleşmesinden çıkacağız. Bu hedefe yürüyoruz. Yaptığımız tüm projelerde bu var.'
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