Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 35. haftanın maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
İşte haftanın hakemleri:
20 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kayserispor - Alanyaspor - Yasin Kol
19.00 Galatasaray - Sivasspor - Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar:
16.00 Ümraniyespor - Ankaragücü - Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Başakşehir Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük Turgut Doman
İşte haftanın hakemleri:
20 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa - İstanbulspor - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kayserispor - Alanyaspor - Yasin Kol
19.00 Galatasaray - Sivasspor - Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar:
16.00 Ümraniyespor - Ankaragücü - Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Başakşehir Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük Turgut Doman