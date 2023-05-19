Fenerbahçe'den transfer bombası: Wilfred Zaha'nın menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig yıldızlarından Wilfred Zaha ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, Premier Lig'den yıldız bir isimle ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Yönetim, Fildişi Sahilli futbolcunun kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti ve beklentiler üzerine görüşüldü. Sports Digitale'in haberine göre; menajerin, Trabzonspor maçını statta izlediği öğrenildi.



Maaşı oldukça yüksek



30 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Her iki kanatta forma giyebilen Zaha, yıllık 6 milyon 750 bin sterlin (vergiler kesilince bu rakam net 4.3 milyon euro oluyor) ile Crystal Palace'ın en yüksek maaşlı oyuncusu konumunda.



27 maçta 7 gol 2 asist



Wilfred Zaha, bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, daha önce Rangers'taki sözleşmesi sona erecek İngiliz futbolcu Ryan Kent ile de büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı.