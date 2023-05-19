Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2+1 yıllık yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Son detayların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte tecrübeli golcü yeni sözleşmesine imza atacak.
Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun ile 2+1 yıllık yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Son detayların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte tecrübeli golcü yeni sözleşmesine imza atacak.
Cenk Tosun'un kazanacağı net ücret henüz netleşmedi.
Cenk Tosun'un kazanacağı net ücret henüz netleşmedi.