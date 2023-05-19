Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2+1 yıllık yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Son detayların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte tecrübeli golcü yeni sözleşmesine imza atacak.

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun ile 2+1 yıllık yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Son detayların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte tecrübeli golcü yeni sözleşmesine imza atacak.



Cenk Tosun'un kazanacağı net ücret henüz netleşmedi.