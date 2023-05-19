Babası duyurdu: Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den ayrılacak mı

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. Baba Kadıoğlu, transfer işlerine karışmadığını ancak oğlunun Fenerbahçe'de kalacağını söyledi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı futbolla transferde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.Beyaz TV'ye konuşan Baba Kadıoğlu, 'Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor.' ifadelerini kullandı.Ferdi'nin kaptanlık bandını takmasını da değerlendiren Feyzullah Kadıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:'İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor.'